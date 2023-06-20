В целом система справляется: стало известно, что на серверы правительственных ресурсов идет атака

Глава Минцифры РТ заявил о втором дне атак на серверы правительственных ресурсов

Глава Миницрфы Татарстана Айрат Хайркллин рассказал, что уже на протяжении двух дней продолжаются атаки на информационные системы правительственного центра обработки данных. Он отметил, что количество нелегитимных запросов превышает один миллион в секунду. Атаки зафиксированы со стороны недружественных государств.

Информацию об этом сообщил Айрат Хайруллин на брифинге в кабинете министров РТ сегодня. Он уточнил, что все инциденты оперативно отрабатываются и, в целом, система справляется.