Новости Казани
· Полина Модестова

В целом система справляется: стало известно, что на серверы правительственных ресурсов идет атака

Глава Минцифры РТ заявил о втором дне атак на серверы правительственных ресурсов
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Глава Миницрфы Татарстана Айрат Хайркллин рассказал, что уже на протяжении двух дней продолжаются атаки на информационные системы правительственного центра обработки данных. Он отметил, что количество нелегитимных запросов превышает один миллион в секунду. Атаки зафиксированы со стороны недружественных государств.

Информацию об этом сообщил Айрат Хайруллин на брифинге в кабинете министров РТ сегодня. Он уточнил, что все инциденты оперативно отрабатываются и, в целом, система справляется.

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