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В Царицыно мужчина забрался в дом и украл 5 тысяч евро

Татарстанец решил зайти в дом после ухода его с...

МВД по РТ

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В Царицыно мужчина залез в дом и похитил у владельцев 5 тысяч евро, чтобы отдать выплатить кредиты.

Местный житель гулял по местному посеку недалеко от Казани и ему внезапно приглянулся один коттедж. Татарстанец решил зайти в дом после ухода собственников.

В шкафу 40-летний фигурант обнаружил деньги и принял решение потратить найденное на закрытие свои кредитов и покупку мобильника. После находки он обменял валюту в банке и осуществил все свои планы. Однако он не знал, что внутри дома были камеры видеонаблюдения, по которым его вскоре нашли. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что в казанском кафе "Вечерний Баку" гости подрались с сотрудниками. Как рассказали свидетели, одна компания было особенно шумная. Гости громко пели, танцевали и пили. Один из ребят начал приставать к даме и получил замечание от сотрудника.

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