Бензин АИ-95 поступил во все районы Псковской области
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Бензин АИ-95 поступил во все муниципалитеты Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников сообщил об этом в мессенджере Max.
По словам главы региона, на отдельных автозаправочных станциях топливо пока может отсутствовать, но в каждом районе уже можно заправиться.
Ведерников отметил, что наиболее острая фаза кризиса позади, и поблагодарил руководство топливных компаний за взаимодействие.
В ближайшее время губернатор планирует рабочую поездку по районам, чтобы проверить наличие топлива.
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