Бензин АИ-95 поступил во все районы Псковской области

Бензин АИ-95 поступил во все муниципалитеты Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников сообщил об этом в мессенджере Max.

По словам главы региона, на отдельных автозаправочных станциях топливо пока может отсутствовать, но в каждом районе уже можно заправиться.

Ведерников отметил, что наиболее острая фаза кризиса позади, и поблагодарил руководство топливных компаний за взаимодействие.

В ближайшее время губернатор планирует рабочую поездку по районам, чтобы проверить наличие топлива.