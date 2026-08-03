Экономика

Бензин АИ-95 поступил во все районы Псковской области

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Губернатор Псковской области сообщил, что бензи...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Бензин АИ-95 поступил во все муниципалитеты Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников сообщил об этом в мессенджере Max.

По словам главы региона, на отдельных автозаправочных станциях топливо пока может отсутствовать, но в каждом районе уже можно заправиться.

Ведерников отметил, что наиболее острая фаза кризиса позади, и поблагодарил руководство топливных компаний за взаимодействие.

В ближайшее время губернатор планирует рабочую поездку по районам, чтобы проверить наличие топлива.

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