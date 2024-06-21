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В аэропорту Казани поймали мужчину с $80 тысячами

Без декларирования можно перевозить только до 10 тысяч долларов

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В Казани специалисты на таможне поймали мужчину, который хотел пронести $80 тысяч в поясе. Об этом рассказали в ФТС РФ.

По данным службы, таможенники остановили 57-летнего пассажира, который прилетел из Стамбула в Казань. В ходе досмотра под его поясом были найдены деньги. Сотрудники аэропорта изъяли $80 тысяч + еще $2 тысячи обнаружили в кармане куртки.

В Федеральной таможенной службе сообщили, что по закону без декларирования можно перевозить только до 10 тысяч долларов, более этой суммы следует декларировать, а от 100 тысяч долларов предоставлять документы, которые могут подтвердить у вас появления наличных.

В отношении пассажира было возбуждено дело по статье о контрабанде. Теперь мужчина может заработать штраф в 15 раз больше той суммы, которую он пытался провести, или до 4 лет лишения свободы.

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