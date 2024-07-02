В 2 районах Казани за 2 млн рублей благоустроят 7 водоемов
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В Казани специалисты благоустроят 7 водоемов в Ново-Савиновском и Кировском районах. Цена работ - более 2 миллионов рублей. Об этом говорится на портале государственных закупок.
В Кировском районе очистят озеро Харовом на пересечении улиц Вахитова и Яруллина, старое русло реки Казанки по ул. Речной (пруд «Адмиралтейский»), а также озера Малое Лебяжье, Светлое и Большое Лебяжье, обводненный карьер «Изумрудное». В Ново-Савиновском — будет облагорожен пруд на ул. Чуйкова.
Подрядная организация должна будет иногда проводить уборку и очистку водоемов от загрязнений, тины, мусора и при этом обрезка стеблей растений. Мусор обещают вывозить на полигон твердых бытовых отходов.
Все работы должны будут выполнены до 30 ноября 2024 года.
Деньги на благоустройство выделят из регионального бюджета.
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