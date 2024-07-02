Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В 2 районах Казани за 2 млн рублей благоустроят 7 водоемов

Подрядная организация должна будет иногда проводить уборку и очистку водоемов от загрязнений, тины, мусора

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В Казани специалисты благоустроят 7 водоемов в Ново-Савиновском и Кировском районах. Цена работ - более 2 миллионов рублей. Об этом говорится на портале государственных закупок.

В Кировском районе очистят озеро Харовом на пересечении улиц Вахитова и Яруллина, старое русло реки Казанки по ул. Речной (пруд «Адмиралтейский»), а также озера Малое Лебяжье, Светлое и Большое Лебяжье, обводненный карьер «Изумрудное». В Ново-Савиновском — будет облагорожен пруд на ул. Чуйкова.

Подрядная организация должна будет иногда проводить уборку и очистку водоемов от загрязнений, тины, мусора и при этом обрезка стеблей растений. Мусор обещают вывозить на полигон твердых бытовых отходов.

Все работы должны будут выполнены до 30 ноября 2024 года.

Деньги на благоустройство выделят из регионального бюджета.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

19 часов назад

В смертельном ДТП в Казани виноват 33-летний мужчина

Гид по скидкам Казани

день назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

чем полить борщевик для уничтожения

Новости Казани

день назад

В Казани Porsche протаранил «Гранту», 39-летний мужчина погиб

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

выравнивание пола в Ростове-на-Дону

Новости Казани

14 часов назад

Жуткое ДТП у "Корстона" похоже на еще одну страшную аварию

Новости Татарстана

день назад

Трое взрослых и один ребёнок пострадали в аварии в Тукаевском районе

Новости Татарстана

день назад

Появились фотографии аварии в Татарстане, где пострадал 6-летний ребенок

Новости Татарстана

день назад

Июль в Татарстане начнётся с жары

Новости Татарстана

23 часа назад

В Кукморском районе 30 июня разбился 57-летний парапланерист
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане 4 июля ожидается +36 градусов

В Татарстане 4 июля ожидается +36 градусов

Новости Казани

33 минуты назад

В 2 районах Казани за 2 млн рублей благоустроят 7 водоемов

Интересное в Казани

21 час назад

Казанский предприниматель возрождает древние традиции каменного зодчества

Новости Казани

17 часов назад

В Казани 6 июля проведут семейный фестиваль

Новости Татарстана

18 часов назад

Экс-мэр Иннополиса Руслан Шагалеев опубликовал видео переезда в «Сколково»
В Татарстане за выходные насмерть сбили лося и косулю
Новости Татарстана
58 минут назад

В Татарстане за выходные насмерть сбили лося и косулю

Новости Татарстана

20 часов назад

В Казани Porsche столкнулся с каршерингом, машина серьезно пострадала

Новости Казани

20 часов назад

В Казани огонь уничтожил сарай и дерево

Новости Татарстана

22 часа назад

В Казани на Терегулова, 14 и 18 появится новая платная парковка
«Запомнится надолго»: как провести выходные в Казани
Новости Татарстана
4 дня назад

«Запомнится надолго»: как провести выходные в Казани
Дочь Кадырова Айшат получила медаль «За большие заслуги перед татарским народом»
Новости Татарстана
16 часов назад

Дочь Кадырова Айшат получила медаль «За большие заслуги перед татарским народом»