В 2 районах Казани за 2 млн рублей благоустроят 7 водоемов

В Казани специалисты благоустроят 7 водоемов в Ново-Савиновском и Кировском районах. Цена работ - более 2 миллионов рублей. Об этом говорится на портале государственных закупок.

В Кировском районе очистят озеро Харовом на пересечении улиц Вахитова и Яруллина, старое русло реки Казанки по ул. Речной (пруд «Адмиралтейский»), а также озера Малое Лебяжье, Светлое и Большое Лебяжье, обводненный карьер «Изумрудное». В Ново-Савиновском — будет облагорожен пруд на ул. Чуйкова.

Подрядная организация должна будет иногда проводить уборку и очистку водоемов от загрязнений, тины, мусора и при этом обрезка стеблей растений. Мусор обещают вывозить на полигон твердых бытовых отходов.

Все работы должны будут выполнены до 30 ноября 2024 года.

Деньги на благоустройство выделят из регионального бюджета.