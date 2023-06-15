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· Полина Модестова

Узнают много интересного: в казанском ТЮЗе пройдет лекция о драме

В театре юного зрителя Казани 27 июня прочитают лекцию о драме
Узнают много интересного: в казанском ТЮЗе пройдет лекция о драме

Администрация Казани

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В ТЮЗе Казани 27 июня проведут пятую лекцию в рамках цикла "Популярная история театра от "А" до "Я", которая станет завершающей в этом сезоне.

Присутствующие узнают историю драмы, ее виды и жанры, а также художественный особенности. Они расскажут, каким метаморфозам она подвергалась за последние года. У слушателей также будет возможность определить, к каким жанрам относятся пьесы и спектакли, которые знакомы им уже очень давно.

Лекцию будет читать кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник центра искусствоведения Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук татарстана Елена Шевченко.

Начало мероприятия запланировано на 19:00, а билеты можно будет приобрести по "Пушкинской карте".

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