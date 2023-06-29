Увеличили на млрд рублей: в Казани выросла выручка застройщиков города

Застройщики Казани за месяц увеличили выручку на 1 млрд рублей

В Казани выручка застройщиков, если не учитывать пригородные проекты, за май выросла на 20%, на 1 млрд, до 5,3 млрд рублей. Выросло число проданных квартир - их количество увеличилось на 16% до 586, сообщает аналитический портал "Дом.РФ".

Средняя цена за квадратный метр в мае увеличилась на 3% до 184 тысяч рублей. Если сравнивать с прошлым годом, то с мая 2022 года "квадрат" подорожал на целых 17%. В общем квартиру в Казани можно приобрести в среднем за 9,1 млн рублей, что на 22% больше, нежели в мае 2022 года.

Количество выданных ипотек в Казани в мае сократилось на 17%, до 2,6 тысяч. По Татарстану этот показатель снизился на 10%, до 5,4 тысяч сделок.