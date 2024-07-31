Утром 31 июля Казань снова ушла под воду

В Казани с утра идет ливень. Улицы утопают в воде. По этой причине движение некоторых трамваев было скорректировано.

Возле «Черного озера» снова огромное количество дождевой воды.

Помимо этого, ливень смывает холм около Архиерейской дачи. Земля уже находится на тротуаре. В социальных сетях также появилась информация о потопе на пр. Победы, проезжую часть затопило возле Деревни Универсиады. Кроме того, страдает фуд-корт в торговом центре «Кольцо».

Из-за воды от улицы Парижской Коммуны до улицы Г. Тукая на время скорректировано движение трамваев №1, 3, 5 и 5а. Трамвайные маршруты №3, 5 и 5а теперь ходят по улице Саид-Галеева до Глазунова, а трамвай № 1 курсирует через улицу Саид-Галеева, пишет «БИЗНЕС Online».

Ранее мы писали о том, что в аэропорту Нижнекамска вихрь переворачивает воздушные суда. Кроме того, в администрации рассказали, что совершенно неожиданно для лета выпал град. Как итог, лёд забил решетки.