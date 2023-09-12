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· Полина Модестова

Успела оборудовать тайник: в Казани задержали подозреваемую в обороте наркотиков

В Казани сотрудники УМВД РФ задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков
Успела оборудовать тайник: в Казани задержали подозреваемую в обороте наркотиков

Пресс-служба Управления МВД России по г. Казани

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Возле одного из домов, расположенных на улице Межлаука, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Казани задержали 45-летнюю местную жительницу. Сотрудники полиции ранее получили информацию о том, чт женщина причастна к совершению противоправных действий, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков.

В результате личного досмотра сотрудники обнаружили у задержанной 29 свертков, которые были обмотаны черной изолентой. Была проведена экспертиза, которая подтвердила, что в свертках находится наркотическое вещество общим весов более 31 гр.

Подозреваемая призналась, что ранее она успела оборудовать тайник с закладкой. Свою вину женщина признала полностью. Ранее она уже была судима за аналогичное преступление. На данный момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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