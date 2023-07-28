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· Полина Модестова

Успех зависит от местных жителей: в пяти поселках Казани установят закрытые площадки для сбора мусора

В поселках Казани установят пять новых площадок для сбора мусора
Успех зависит от местных жителей: в пяти поселках Казани установят закрытые площадки для сбора мусора

Телеграм-канал Сергея Миронова

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Глава районной администрации Сергей Миронов сообщил, что этим летом сразу в пяти поселках появятся новые площадки для сборка ТКО. Он рассказал, что возводят площадка для сбора мусора в поселках Зелесном, Куземетьево, Красной горке, а также в адмиралтейской слободе. Площадки появятся в местах, мимо которых наиболее часто проходят и проезжают местные жители.

Сергей Миронов обратил внимание, что участки будут сделаны закрытыми, чтобы мусор не разлетался по территории и к ним было приятно подходить. Будут также установлены контейнеры для раздельного сбора отходов. Глава администрации отметил, что успех раздельного сбора отходов зависит лишь от местных жителей. Он напомнил, что важно, чтобы каждый заботился об окружающей среде и бережно относился к своей территории.

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