УНИКС распрощался с капитаном Вячеславом Зайцевым

34-летний Вячеслав Зайцев покинул казанский баскетбольный клуб УНИКС в связи с окончанием контракта.

Защитник Вячеслав Зайцев играл в УНИКСЕ три сезона, последний из которых провёл в звании капитана.

Клуб поблагодарил Зайцева за вклад в победы команды, а также объявил о подписании контракта с игроком пермской «Пармы» — 26-летним Александром Платуновым.

Ранее мы также писали, что казанский «Рубин» покинул основной голкипер Юрий Дюпин, он перешёл в ФК «Краснодар».