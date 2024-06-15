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УНИКС распрощался с капитаном Вячеславом Зайцевым

34-летний Вячеслав Зайцев покинул казанский баскетбольный клуб УНИКС в связи с окончанием контракта.

Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

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34-летний Вячеслав Зайцев покинул казанский баскетбольный клуб УНИКС в связи с окончанием контракта.

Защитник Вячеслав Зайцев играл в УНИКСЕ три сезона, последний из которых провёл в звании капитана.

Клуб поблагодарил Зайцева за вклад в победы команды, а также объявил о подписании контракта с игроком пермской «Пармы» — 26-летним Александром Платуновым.

Ранее мы также писали, что казанский «Рубин» покинул основной голкипер Юрий Дюпин, он перешёл в ФК «Краснодар».

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