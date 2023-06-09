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· Полина Модестова

"Уникальный и единственный в республике": в Зеленодольском районе появились "Татарские Мальдивы"

В Зеленодольском районе 8 июня открыли туристический остров «Татарские Мальдивы»
"Уникальный и единственный в республике": в Зеленодольском районе появились "Татарские Мальдивы"

"Официальный Зеленодольск" Вконтакте

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В Зеленодольском районе Татарстана были открыты "Татарские Мальдивы", первые в Республике. Свайный остров для отдыха появился на территории глэмпинга "Утрау". Стоимость проекта составила 130 миллионов рублей, из которых 45 миллионов были выиграны на грант Ростуризма в 2022 году.

Руководитель дирекции по развитию природных территорий и экотуризма в Татарстане Оксана Саргина рассказала, что в республике были определены несколько муниципальных образований, которые считаются активными с точки зрения развития туризма, внутреннего продукта, туристической инфраструктуры и Зеленодольский - один из них.

Глава муниципалитета Михаил Афанасьев отметил, что проект является уникальным и единственным в республике. Здесь появилось 14 новых зеркальных надводных домиков с бассейном, пляжем, сауной, а также прогулочной прибрежной зоной, общая площадь которой - 4 тысячи квадратных метров.

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