"Уникальный и единственный в республике": в Зеленодольском районе появились "Татарские Мальдивы"

В Зеленодольском районе 8 июня открыли туристический остров «Татарские Мальдивы»

В Зеленодольском районе Татарстана были открыты "Татарские Мальдивы", первые в Республике. Свайный остров для отдыха появился на территории глэмпинга "Утрау". Стоимость проекта составила 130 миллионов рублей, из которых 45 миллионов были выиграны на грант Ростуризма в 2022 году.

Руководитель дирекции по развитию природных территорий и экотуризма в Татарстане Оксана Саргина рассказала, что в республике были определены несколько муниципальных образований, которые считаются активными с точки зрения развития туризма, внутреннего продукта, туристической инфраструктуры и Зеленодольский - один из них.

Глава муниципалитета Михаил Афанасьев отметил, что проект является уникальным и единственным в республике. Здесь появилось 14 новых зеркальных надводных домиков с бассейном, пляжем, сауной, а также прогулочной прибрежной зоной, общая площадь которой - 4 тысячи квадратных метров.