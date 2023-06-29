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Улучшили жилищные условия: стало известно, на что наиболее часто тратят маткапитал в Татарстане

Более 9 тысяч семей Татарстана улучшили жилищные условия с помощью маткапитала
Улучшили жилищные условия: стало известно, на что наиболее часто тратят маткапитал в Татарстане

Илона Боянова Илона Боянова

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Больше 9 942 семей Татарстана в этом году улучшили свои жилищные условия благодаря материнскому капиталу. Республиканской отделение Социального фонда РФ направило на эти цели 5,9 млрд рублей.

Отмечается, что улучшение жилищных условий - одно из наиболее популярных направлений использования сертификата. Почти 90% владельцев маткапитала выбирают именно его. Напомним, что применить его можно на строительство или реконструкцию частого дома, внести первоначальный взнос при получении кредита и т.д.

Заявление о распоряжении маткапитала на улучшение жилищных условий с оформлением кредита с апреля 2020 года можно в банке. Заявление и все необходимые документы передаются в СФР по электронным каналам.

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