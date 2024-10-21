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Улица Баумана преобразилась к Хэллоуину

Известно, что 31 октября американцы и европейцы...

pixabay.com

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В Казани на улице Баумана стали появляться тыквы. Таким образом, владельцы различных заведений готовятся к Хэллоуину.

Известно, что 31 октября американцы и европейцы отмечают Хэллоуин. В РФ его официально никто не празднует, однако некоторые торговые точки украшают фасады домов и интерьер.

В региональной столице Республики Татарстан больше всего декораций есть на улице Баумана. В настоящее время около некоторых кафе и ресторанов появились расположены тыквы, листья, а также сено. Однако сами местные жители были не рады увидеть это.

Ранее мы писали о том, что юная певица из Казани прошла «слепые прослушивания» на шоу «Голос. Дети». Юная казанская певица исполнила личную версию композиции Игоря Крутого «Мадонна» из репертуара Александра Серова. К девочке повернулся наставник Дима Билан.

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