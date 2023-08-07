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· Полина Модестова

Угрожают безопасности людей: в Казани требуют признать незаконными два здания

В Казани исполком требует признать незаконными два здания на улице Космонавтов
Угрожают безопасности людей: в Казани требуют признать незаконными два здания

pixabay

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Исполкомом Казани была направлена в самарский суд апелляция, согласно которой требуют признания незаконной эксплуатацию двух знаний, расположенные на улице Космонавтов. Этот объект принадлежит предпринимателю Рафкату Закирову.

Напомним, что татарстанский арбитражный суд отказался удовлетворять иск против бизнесмена в мае 2023 года. В данном случае речь идет об объектах, которые расположились в Советском районе - о проходном здании, площадью 192,3 квадратных метра, которые является нежилым и имеет два этажа, а также о производственном корпусе, площадь которого 1816,5 квадратных метров.

В исполкоме отметили, что у сооружений нет разрешений на строительство и эксплуатацию. Они нарушают градостроительное законодательство. Отмечается также, что их владелец допустил грубое нарушение и тем самым создал угрозу безопасности. Это стало основанием для обращения в суд.

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