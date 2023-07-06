Удастся сохранить гнезда: в Казани был остановлен ремонт опор моста "Миллениум"

В Казани на «Миллениуме» в июле 2023 года приостановили ремонт из-за ласточкиных гнезд

Было принято решение о временной приостановке ремонта моста "Миллениум", так как эта мера позволит сохранить гнезда ласточек. Сообщается, что работы, которые ведутся со стороны экстрим-парка "Урам" будут перенесены примерно на неделю.

В мэрии отметили, что ласточки наиболее часто выбирают для себя пролеты моста и стыки с опорами, так как птицы любят высоту и горизонтали. В углах стыков для ласточек наиболее подходящее место, так как там они защищены от ветра и от хищников.

На гнездование птиц на мосту внимание обратили экологи и активисты сообщества "Защиты Казанской Швейцарии", с которыми работает команда "Стратегии развития Казанки". Специалисты Комитета внешнего благоустройства Исполкома города помогли приостановить работы.