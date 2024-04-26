Ученица лицея №131 в Казани победила на Менделеевской олимпиаде по химии в Китае

Ученица лицея №131 в Казани Александра Ромашова заняла 1 место на международной Менделеевской олимпиаде по химии в городе Шэньчжэнь Китай.

В 2024 году в олимпиаде принимали участие 151 школьник из 26 разных стран. Соревнования по химии привлекают детей со всего мира, ведь именно они предоставляют им платформу для демонстрации своих знаний и умений в науке.

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