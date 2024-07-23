Ученица 8 класса из Казани выиграла Всероссийский конкурс «Большая перемена»

8-классница из Казани Яна Гулина победила во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Известно, что девочка учится в школе №70.

Благодаря этому она выиграла «Путешествие мечты» и уже в этом году совершит путешествие из Москвы во Владивосток.

В 2024 году конкурс «Большая перемена» объединил 700 учеников из 68 субъектов страны и еще 193 детей из 30 стран. Награждение состоялось в «Артеке». Об этом рассказали в управлении образования исполнительного комитета Казани.

Конкурс для ребят проходит уже в 5 раз.

Ранее мы писали о том, что Татарстан на 6 месте в топе-10 органических регионов России. На первой позиции находится Воронежская область, там зафиксировано 17 изготовителей органических продуктов.

Кроме того, мы говорили, что группа Dabro выступит на празднике «Я выбираю небо!» в Казани 3 августа.