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· Полина Модестова

Участие принимали больше 150 спортсменов: Спортсменка Казани стала чемпионкой международных соревнований по боксу

Спортсменка Казани стала чемпионкой международных соревнований по боксу
Участие принимали больше 150 спортсменов: Спортсменка Казани стала чемпионкой международных соревнований по боксу

СШ «Идель»

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На XIV Международных соревнования по боксу памяти МСМК Николая Павлюкова среди юниоров и юниорок Светлана Романова заняла первое место. Спортсменка выступала в весовой категории в 50 кг и в возрастной группе от 19 до 22 лет.

Светлана Романова ранее завоевала золото на Спартакиаде и выполнила разряд мастера спорта РФ.

Соревнование проводились в Анапе под эгидой Европейской конфедерации бокса. Участие в соревнованиях принимали больше 150 спортсменов из 17 стран.

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