Участие принимала и героя кинокартины: в Казани в детском клубе «Патриот» показали фильм про Донбасс

Документальный фильм про Донбасс показали в детском клубе Казани «Патриот»

Воспитанникам казанского детского клуба «Патриот» показали документальный фильм про Донбасс. В мероприятии принимала участие героиня картина Анна. Она встретилась с ребятами и отметила на их вопросы.

Напомним, в Казань с 25 по 27 июля проходит международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев». В программе заключительно дня - показ шести фильмов, а также круглый стол с Борисом Корчевникова и церемония закрытия. Посещение мероприятия по регистрации.