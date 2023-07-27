Участие принимала и героя кинокартины: в Казани в детском клубе «Патриот» показали фильм про Донбасс
Воспитанникам казанского детского клуба «Патриот» показали документальный фильм про Донбасс. В мероприятии принимала участие героиня картина Анна. Она встретилась с ребятами и отметила на их вопросы.
Напомним, в Казань с 25 по 27 июля проходит международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев». В программе заключительно дня - показ шести фильмов, а также круглый стол с Борисом Корчевникова и церемония закрытия. Посещение мероприятия по регистрации.