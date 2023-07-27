Новости Казани
· Полина Модестова

Участие принимала и героя кинокартины: в Казани в детском клубе «Патриот» показали фильм про Донбасс

Документальный фильм про Донбасс показали в детском клубе Казани «Патриот»
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Воспитанникам казанского детского клуба «Патриот» показали документальный фильм про Донбасс. В мероприятии принимала участие героиня картина Анна. Она встретилась с ребятами и отметила на их вопросы.

Напомним, в Казань с 25 по 27 июля проходит международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев». В программе заключительно дня - показ шести фильмов, а также круглый стол с Борисом Корчевникова и церемония закрытия. Посещение мероприятия по регистрации.

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