У торгового центра на проспекте Победы в Казани могут появиться владельцы итальянцы

Итальянские инвесторы могут стать новыми владельцами торгового центра на проспекте Победы в Казани. Об этом информирует пресс-служба Арбитражного суда Республики Татарстан.

Банк UniCredit S.p.A. из Италии планирует реализовать торговый и развлекательный комплекс «Южный», так как у ЗАО «Казстройинвест» имеются задолженности. Еще в 2022 году итальянская сторона обратилась в суд с просьбой организовать аукцион. На тот момент долг компании превышал три миллиарда рублей.

Теперь права на задолженность «Казстройинвеста» и соответствующую собственность в лице комплекса «Южный» также претендует компания AD Advisory. Это предприятие зарегистрировано в Италии, но имеет офис в Казани.