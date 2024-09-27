У семьи ректора КАИ Тимура Алибаева намерены изъять 3 квартиры

3 квартиры на ул. Бондаренко в региональной столице Татарстана могут отнять по уголовному делу ректора Казанского национального исследовательского технического университета Тимура Алибаева и его жены Лиры Алибаевой. Суд уже удовлетворил иск сотрудников прокуратуры.

Кроме этого суд принял решение взыскать с семьи более 24 млн рублей также в бюджет государства. Работники прокуратуры думают, что имущество фигуранта и денежные средства на счетах его семьи никак не соответствовали декларации об их доходах.

Однако Алибаевы заявляли, что жилье они приобрели на деньги своих родителей, а миллионы одолжили у друзей на обучение дочки в Турции и покупку там квартиры.

Решение пока не вступило в силу, пишет «БИЗНЕС Online».

Напомним, Тимур Алибаев был рожден 12 марта 1966 года в д.Ургуново в Башкирии. В 1990 году он окончил Казанский госуниверситет им. Ульянова-Ленина.