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· Полина Модестова

«У каждого будут свои особенности»: в Казани выполняют реконструкцию Юнусовской площади

Реконструкция Юнусовской площади в Казани завершится осенью 2023 года
«У каждого будут свои особенности»: в Казани выполняют реконструкцию Юнусовской площади

Мэрия Казани (Денис Гордийко)

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На Юнусовской площади в Вахитовском районе Казани в осени 2023 года подойдет к концу благоустройство трех скверов: садов Любви, Танца и Майдана. Работы на сегодняшний день завершены уже на 67%.

Напомним, что первая очередь благоустройства началась с сада Печали, который был открыт в сентябре 2022 года. Здесь появилось новое дорожное покрытие, газон с автоматическим поливом, тематические ограждения. В сквере также устроили систему видеонаблюдения.

В этом году приступили к благоустройству садов Любви, Танца и Майдана. Здесь будут установлены тематические архитектурны еформы по аналогии с садом Печали, сквер украсят растения.

Сегодня уже почти уложены бортовые камни, работы с брусчаткой завершены на 75%, а с деревянным настилом - на 70%. Устройство систем видеонаблюдения, посевного газона и автополива, а также наружного освещения завершили больше чем на половину. Монтаж малых архитектурных форм подошел к концу на 30%.

Главный архитектор проектов Института развития города Арина Хасанова рассказала, что, несмотря на то, что все скверы объединены единой концепцией, у каждого будут свои особенности.

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