Турпоток на майские праздники в Казанском Кремле за год стал больше на 52%

С 28 апреля по 12 мая, во время выходных, количество посетителей Казанского Кремля составило около 275 тысяч человек. Этот показатель на 52% превышает прошлогодний, согласно данным, опубликованным в "Бизнес Онлайн".

Болгар посетили 43,7 тысячи туристов (на 42% больше, чем в 2023 году), Свияжск – 165 тысяч человек (на 43%), Елабугу – почти 40 тысяч (на 43%). Кроме того, 12,2 тысячи посетителей заинтересовались Тетюшами, что на 140% больше, чем в прошлом году.