Турция прекратила транзит санкционных товаров: как это ударит по экономике Татарстана и всей России

Экономист из Казани рассказал, чем грозит для России прекращение параллельного импорта из Турции

Новость, которая активно обсуждается в СМИ, - это то, что Турция внезапно прекратила транзит санкционных товаров в Россию. Для участников рынка данная ситуация оказалась полной неожиданностью. Некоторые связывают такой поворот событий с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена. Но только ли в этом дело? И каким образом может отразиться на экономике России отказ Турции от транзита санкционных грузов? Об этом корреспондент Prokazan поговорила с с руководителем центра разработки бизнес-планов «Позитив Консалтинг» Иреком Галямовым.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Таможенная система Турции внезапно начала блокировать оформление тех товаров, предназначенных для транзита в Россию, которые ранее попали под западные санкции с начала спецоперации на Украине. И участники рынка теперь спешно ищут альтернативные источники параллельного импорта.

«Еще вчера мы начали получать уведомления от агентов о том, что отменяются ранее согласованные букинги вылетов, — сообщил 9 марта гендиректор компании «Оптималог» Георгий Властопуло». — «Сказали, что причина в том, что транзитные для Турции грузы больше не отправляют в Россию. Вчера же вечером стали получать письма о том, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения. Сегодня утром попытались еще раз оформить, но система действительно всё блокирует»

Коммерческий директор Transasia Logistics Валерия Савенкова считает, что не стоит ждать от Турции официальных приказов и постановлений, иначе она бы расписалась в том, что помогала России с параллельным импортом.

«Информация будет появляться только через неофициальные каналы, и грубо говоря, на практике. На сегодняшний день система оформления транзиток и экспортных на Россию в Турции не работает», - говорит она.

Фото: https://www.ixbt.com/

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ?

Некоторые усматривают причину отказа Турции от транзита санкционных товаров в том, что 20 февраля страну посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, который грозился ввести вторичные санкции против турецких компаний за поддержку параллельного импорта России. По мнению же других экспертов, при принятии такого решения Турция преследовала прежде всего свои собственные цели, а давление США – это всего лишь предлог.

«Здесь, наверное, политическая воля Турции. Раньше ведь они этого не делали», - рассуждает Ирек Галямов. – «Я связываю прекращение транзита санкционных товарой с той катастрофой с землетрясением, которая у них случилась. Турция решила, что взаимодействие с США будет для нее выгоднее, чем взаимодействие с Россией. Тем более что турецкая лира постоянно туда – сюда скачет, у них сильная зависимость от доллара».

Экономист также не исключает, что Турция решилась на такой шаг из желания «поторговаться» с Россией и поменять условия параллельного импорта в более выгодную для себя сторону. Например, поднять цены на поставку санкционных товаров. Или же попросить Россию предоставить монополию на тех или иных рынках сбыта в России, и так далее. Впрочем, вернется ли вообще Турция к транзиту санкционных товаров в Россию – большой вопрос, отмечает Галямов.

Фото: "Москва 24"

ОТНОШЕНИЯ С ТУРЦИЕЙ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ

А проблема с отсутствием параллельного импорта через Турцию, по мнению экономиста, вполне решаема. Турция – это не единственный источник санкционных товаров.

«Такая ситуация, конечно, на некоторых компаниях определенным образом и отразится. Но если на какой-то товар есть спрос, то будет и предложение. Оно может быть со стороны Китая, со стороны Индии. Предложение может появиться и внутри самой России, которая будет инвестировать в товары, удовлетворяющие спрос», - отмечает Галямов.

Однако сам по себе факт отказа Турции от поддержки параллельного импорта в России может быть достаточно тревожным сигналом в контексте довольно заметного взаимодействия между населением России и Турции в последнее время. И тем, кто каким-либо образом связывает с Турцией свои личные или бизнес-планы, нужно иметь это в виду.

«То, что Турция изменила отношение к России, - это звоночек», - говорит Галямов. – « А у нас ведь много людей отдыхает в Турции, многие имеют там недвижимость. И немало тех, кто вообще рассматривает Турцию как место для проживания зимой. Так, например, я знаю много финансовых консультантов в Казани, которые работают в части оформления вида на жительство в Турции, покупки недвижимости в Турции».