Требовалась реконструкция: в Казани запустили движение по мосту «Миллениум»

По мосту «Миллениум» в Казани 30 августа запустили движение

В Казани по мосту «Миллениум» в сторону улицы Вишневского было запущено движение, сообщает мэрия. Напомним, что эту половину конструкции перекрыли еще в июне. В сообщении отмечается, что это «первые подарки городу от дорожных рабочих».

Напомним, что открыт был мост в 2007 году. За это время его покрытие износилось и уже требовало серьезного ремонта. Почти три месяца рабочие реконструировали «Миллениум», восстанавливая гидроизоляцию, меняя все соил покрытия, а также частично меняя и пролетные строения, опоры и другие элементы.

Напомним также, что накануне было открыто и движение по мосту на Ю.Фучика - на день раньше, нежели планировалось изначально.