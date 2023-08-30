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Требовалась реконструкция: в Казани запустили движение по мосту «Миллениум»

По мосту «Миллениум» в Казани 30 августа запустили движение
Требовалась реконструкция: в Казани запустили движение по мосту «Миллениум»

Дарья Порсева

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В Казани по мосту «Миллениум» в сторону улицы Вишневского было запущено движение, сообщает мэрия. Напомним, что эту половину конструкции перекрыли еще в июне. В сообщении отмечается, что это «первые подарки городу от дорожных рабочих».

Напомним, что открыт был мост в 2007 году. За это время его покрытие износилось и уже требовало серьезного ремонта. Почти три месяца рабочие реконструировали «Миллениум», восстанавливая гидроизоляцию, меняя все соил покрытия, а также частично меняя и пролетные строения, опоры и другие элементы.

Напомним также, что накануне было открыто и движение по мосту на Ю.Фучика - на день раньше, нежели планировалось изначально.

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