Выставку в честь Рафаэля Санти доставят из Петербурга в Казань с вооруженной охраной

В Казань приедет выставка «Рафаэль. Версии», которая будет посвящена творчеству одного из крупнейших мастеров эпохи Высокого Возрождения - итальянского живописца Рафаэля Санти. Произведения доставят в Казань из коллекции петербургского Музея Академии художеств. Работы будут перевозить в опломбированном фургоне с сопровождением вооруженных охранников, что стало известно из тендера на портале госзакупок.

Транспортировка была заказана Государственным музеем изобразительного искусства РТ. В Казань должны быть привезены 54 произведения русского и зарубежного искусства - работы учеников Императорской Академии художеств. Основная часть выставки будет состоять из картин известных русских живописцев - Петра Басина, Карла Брюллова, Антона Лосенко и Федора Бруни. Именно их реплики позволяют познакомиться с основными этапами творчества Рафаэля Санти.

Страховая стоимость экспонатов - больше 272 миллионов. На безопасную транспортировку из бюджета РТ планируется направить больше 1,7 миллиона рублей.