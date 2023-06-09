Движение на участке моста Миллениум в Казани временно ограничат

В Казани будет временно ограничено движения на участке моста Миллениум. Связана такая мера с ремонтными работами.

В комитете внешнего благоустройства исполкома Казани сообщили, что с 12 июня закроют участок от проспекта Амирхана до улицы Вишневского.

Напомним, что мост Миллениума - магистральная дорога скоростного движения городского значения. Его протяженность составляет большую полутора километров, а пролетное строение - 835 метров.

Объект ранее был осмотрен Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, а также главой Казани Ильсуром Метшиным. Главой региона было дано поручение выполнить все запланированные работы в указанный срок, а также строго следить за качеством их выполнения.

Когда будет закрыто двухстороннее движение, то транспорт пустят по другой половине моста.