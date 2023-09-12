Трафик вырос на 40%: слон Филимон вызвал настоящий ажиотаж в Казани

Прибывший в Казань слон Филимон устроил настоящий ажиотаж в сети

В казанский зооботсад 5 сентября привезли слона по имени Филимон. Ему на данный момент только три года. Когда он прибыл на новое место, то сразу же стал знакомиться с новыми место, исследовать окрестности, а потом даже помахал посетителям, которые пришли на него смотреть, чем вызвал большое количество эмоций.

В результате Филимон устроил настоящий ажиотаж в сети. На следующий день после своего прибытия интернет-трафик на территории зоопарка увеличился на 40%, сообщает пресс-служба МегаФона.

Некоторые посетители отложили встречу со слоном до выходных, из-за чего в субботу и воскресенье дата-трафик гостей сада стал заметно выше обычного - он увеличился на 30%, рассказал оператор. Посетители наиболее часто использовали для публикации фото и видео со слоном Telegram и «Вконтакте». Помимо того, четверть посетителей приехали в зоопарка из других регионов - больше всего из Башкирии (15%) и Самарской области (10%), а 9% даже прибыли из Москвы.