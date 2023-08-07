Традиции объединяют все больше людей: в столице РТ запускают проект «Казань рядом»

В Казани запускают благотворительный проект «Казань рядом»

В столице Татарстана запускают проект «Казань рядом», который направлен на поддержку мобилизованных и их семей, а также городов Рубежное и Лисичанск в Луганской народной республике. Социальная реклама с информацией и QR-кодами появится на ста билбордах по всей Казани.

Глава города Ильсур Метшин подчеркнул, что сегодня в Казани развиваются традиции благотворительности, которые объединяют все больше людей. С его слов, на сегодняшний день эмпатия как никогда важна для поддержания общественного здоровья и сплоченности.

Он также подчеркнул, что никого не принуждают к благотворительности и выразил благодарность сем жителям и предприятиями, которые откликаются на призывы о помощи и оказывают поддержку.

Ирина Смирнова рассказала, что на билбордах появятся QR-коды, с помощью которых можно будет перейти на сайт проекта и выбрать направление для оказания помощи. По телефонам, указанных на билбордах, можно будет обратиться в колл-центр, который начнет работать в августе. Главный партнер проекта - «Добрая Казань».