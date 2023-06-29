"Точную причину установят патологоанатомы": в бывшем детсаду в Челнах нашли труп

В здании бывшего детсада в Челнах нашли труп рабочего

В здании детского сада в 7/11 комплексе Нового города, где в ближайшем будущем расположится хостел, было обнаружено тело рабочего. Как сообщает chelny-biz.ru, признаков насильственной смерти не было. ПРедварительная причина происшествия - инсульт. Точную причину установят патологоанатомы.

Напомним, что ранее вокруг здания, где до недавних пор размещались офисные помещения, арендаторы решили открыть хостел для рабочих. Такое решение вызвало широкий общественный резонанс и бунт среди жителей соседних домов. В результате местные собрали около 500 подписей против.