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· Полина Модестова

"Точную причину установят патологоанатомы": в бывшем детсаду в Челнах нашли труп

В здании бывшего детсада в Челнах нашли труп рабочего
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В здании детского сада в 7/11 комплексе Нового города, где в ближайшем будущем расположится хостел, было обнаружено тело рабочего. Как сообщает chelny-biz.ru, признаков насильственной смерти не было. ПРедварительная причина происшествия - инсульт. Точную причину установят патологоанатомы.

Напомним, что ранее вокруг здания, где до недавних пор размещались офисные помещения, арендаторы решили открыть хостел для рабочих. Такое решение вызвало широкий общественный резонанс и бунт среди жителей соседних домов. В результате местные собрали около 500 подписей против.

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