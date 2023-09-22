Теперь станут водителями?: какая судьба уготовлена кондукторам Казани из-за внедрения новой системы оплаты проезда

В Казани кондукторы смогут стать водителями общественного транспорта

В Казани в более чем 30 трамвая и троллейбусах была внедрена бескондукторная система оплаты проезда, но в дальнейшем специалисты МУП «Метроэлектротранса» планируют полностью перейти на новую системы, из-за чего работающим кондукторам будет предложена альтернатива, сообщает «БИЗНЕС Online».

Отмечается, что на данный момент система появилась в том транспорте, который уже ездил без специалистов, из-за того, что наблюдалась нехватка кадров. Некомплект кондукторов превысил 50%: 350 вакансий из 600 существующий были свободны.

Но предприятие в будущем также планирует внедрять новую систему и на другой транспорт, из-за чего кондукторам предлагают переобучиться на водителей на базе МУР, илбо же перейти в контроль-ревизионный отдел предприятия.

Как уточнили в «Метроэлектротрансе», полноценный переход всего транспорта на бескондукторную оплату - небыстрый процесс, которые будет продолжаться и в 2024 года.