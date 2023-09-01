Текст продублируют на двух языках: в Казани установят мемориальную доску в память о Зифе Басыровой

В Казани установят мемориальную доску в память о Зифе Басыровой

В Казани, по адресу Татарстан, 16, будет установлена мемориальная доска в память о заслуженной артистке ТАССР Зифе Басыровой. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Алексея Песошина было опубликовано на портале правовой информации РТ.

На стенде текст будет продублирован на двух языках - русском и татарском. Сообщается, что на мемориальной доске напишут: «В этом доме в 1955 – 1979 гг. жила выдающаяся татарская певица и актриса театра, заслуженная артистка ТАССР Зифа Зямиловна Басырова».

Инициатор установки мемориальной доски - Министерство культуры Татарстана.