Татарстан примет Всероссийский слет студенческих отрядов
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С 8 по 12 ноября Всероссийский слет студенческих отрядов пройдет в Казани.
В рамках слета организуют Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди студенческих отрядов «#ТрудКрут», где определят лучших из студентов в девяти категориях.
Большую часть мероприятия примет международный выставочный центр «Казань Экспо».
11 ноября будут подведены итоги и будет объявлен лучший студенческий отряд и региональное отделение.