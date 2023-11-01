Татарстан примет Всероссийский слет студенческих отрядов

С 8 по 12 ноября Всероссийский слет студенческих отрядов пройдет в Казани.

В рамках слета организуют Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди студенческих отрядов «#ТрудКрут», где определят лучших из студентов в девяти категориях.

Большую часть мероприятия примет международный выставочный центр «Казань Экспо».

11 ноября будут подведены итоги и будет объявлен лучший студенческий отряд и региональное отделение.