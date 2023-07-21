Существующие дорожки были сохранены: в Казани завершили благоустройство одного из дворов

В Ново-Савиновском районе Казани благоустроили двор

В Казани подошло к концу благоустройство дворовой территории на улице Фатыха Амирхана 28, 30, 32. На проезжей части было уложено новое асфальтобетонное покрытие, а также установлены детская и спортивная площадки. Глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского района Фанис Нурмухаметов оценил результаты работ.

Напомним, что благоустройство дворовой территории, площадь которой 20,6 тысяч квадратным метров, стартовало в апреле. Несколько месяцев здесь трудились восемь рабочих, а также были задействованы от 4 до 8 единиц техники.

По просьбам местных жителей здесь была обустроена спортивная площадка, а также сохранены существующие дорожки, по которым все привыкли ходить. Здесь установили 22 скамейки и 24 урну. Увеличилось количество парковочных мест.