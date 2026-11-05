Казанский курсант рассказал о разговоре с Путиным на Красной площади

15-летний Аяз Миннуллин из казанского лицея №149, представляющий центр «ВОИН», встретился с президентом России Владимиром Путиным на Красной площади в День народного единства. Подросток участвовал в церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому, когда к группе активистов неожиданно подошел глава государства. Об этом сообщает КП - Казань.

Курсант признался, что сначала немного волновался, но разговор с президентом прошел легко. «Он такой же, как и мы. Всего добился сам. Поэтому волноваться не нужно. Надо быть максимально спокойным в общении», - поделился школьник. Аяз выступил модератором встречи, представляя молодежные и общественные организации, и рассказал Путину о своем обучении в центре «ВОИН», где занимается уже больше года.

Особый интерес у президента вызвало решение Аяза поступать в Московский пограничный институт ФСБ России. «Хороший выбор. А какая специальность?» - спросил Путин. Узнав, что подросток хочет стать специалистом по управлению пограничной деятельностью, глава государства отметил: «Это особая служба».

Во время встречи курсант также рассказал о победе команды Татарстана на Всероссийских военно-тактических соревнованиях «Путь ВОИНа». Аяз был командиром взвода «Ак-Барс», который занял второе место в финале в ЯНАО. Вернувшись в Казань, школьник признался, что быть курсантом для него большая гордость, и посоветовал сверстникам всегда проявлять инициативу и не бояться говорить: «Я могу!»