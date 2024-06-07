Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Сегодня в нашу редакцию поступила информация о том, что ректорат Казанского федерального университета планирует поддерживать студентов с детьми, которые учатся на очном отделении.

Молодая семья сможет получить 100 тысяч рублей в качестве помощи. Сотрудники университета просят кураторов направить сведения о студентах, которые готовятся стать родителями или уже воспитывают ребенка.

Однако при этом, стоимость обучения в КФУ по некоторым специальностям стоит около 150 тысяч рублей в год.