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· Полина Модестова

Строят трассу тепловода: в Казани с 21 июня перекроют одну из улиц

На улице Фучика в Казани с 21 июня частично ограничат движение транспорта
Строят трассу тепловода: в Казани с 21 июня перекроют одну из улиц

Оксиния Самринова

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В Казани на улице Фучика будет частично ограничено движение транспорта, что связано со строительством трассы тепловода, о чем сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

Стало известно, что с 21 июня и по 11 июля для движения транспорта закроют проезжую часть и тротуар по улице Фучика, где она пересекается с улицей Минской в сторону улицы Ломжинской.

Жителей и гостей Казани просят заранее подготовиться к ограничениям в движении и выбирать маршруты передвижения а также следовать указаниям временных дорожных знаков, которые будут установлены.

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