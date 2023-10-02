Штраф за неявку вырос в 10 раз: стало известно, сколько призывников Казани отправятся на службу в 2023 году
Яна Лаушкина
В Казани, как и по всей стране, сегодня, 2 октября, начался осенний призыв, который будет идти до 31 декабря. В соответствии с указом Президента РФ о призыве на срочную службу, всего будет призвано 130 тысяч человек. Из Казани до 27 декабря в войска отправятся около 700 человек.
Казанцам в возрасте 18-27 лет, которые не имеют права на отсрочку, следует помнить об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке. Его размер с 1 октября составит 30 тысяч рублей вместо 3 тысяч, как это было раньше.
Военную службу призывники пройдут в пунктах постоянной дислокации воинских частей ВС РФ и других формирований на территории страны. Отмечается также, что они не будут направлены в новые регионы страны и не будут принимать участие в выполнении задач СВО.