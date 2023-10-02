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Штраф за неявку вырос в 10 раз: стало известно, сколько призывников Казани отправятся на службу в 2023 году

Из Казани до конца декабря 2023 года в войска направят около 700 человек
Штраф за неявку вырос в 10 раз: стало известно, сколько призывников Казани отправятся на службу в 2023 году

Яна Лаушкина

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В Казани, как и по всей стране, сегодня, 2 октября, начался осенний призыв, который будет идти до 31 декабря. В соответствии с указом Президента РФ о призыве на срочную службу, всего будет призвано 130 тысяч человек. Из Казани до 27 декабря в войска отправятся около 700 человек.

Казанцам в возрасте 18-27 лет, которые не имеют права на отсрочку, следует помнить об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке. Его размер с 1 октября составит 30 тысяч рублей вместо 3 тысяч, как это было раньше.

Военную службу призывники пройдут в пунктах постоянной дислокации воинских частей ВС РФ и других формирований на территории страны. Отмечается также, что они не будут направлены в новые регионы страны и не будут принимать участие в выполнении задач СВО.

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