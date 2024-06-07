Стоимость "квадрата" в новостройках Казани достигла 205 тысяч рублей

В мае в Казани цена одного "квадрата" на первичном рынке увеличилась до 205 000 рублей, то есть на 0,3 %. Об этом рассказали аналитики "Яндекс Недвижимости".

В 2023 году в региональной столице фиксировалось повышение цен на жилье в новостройках на 17 %. Средняя цена за строящуюся квартиру тоже выросла на 2,6 % за месяц и на 20,1 % за год. Такое жилье подорожало до 10,2 млн рублей.

В результате за прошлый месяц столица Татарстана стала 3 городом с самыми дорогими новостройками после Москвы (341 тысяч рублей за кв. м) и Санкт-Петербурга (236 тысяч руб. за квадратный метр).

Ранее мы писали о том, что в Кайбицком районе у школы и детсада снесло крышу, повреждены ЛЭП.