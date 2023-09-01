Степень травм неизвестна: в Казани сбили инспектора ДПС

В Казани 31 августа на перекрестке сбили инспектора ДПС

В Казани на перекрестке Островского и Пушкина накануне вечером. 31 августа 2023 года, сбили инспектора ДПС. Известно, что наезд на человека был совершен водителем автомобиля иностранной марки "Hyundai Getz".

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, а также ГИБДД. Пострадавшего госпитализированы. Насколько тяжелые травмы были им получены - неизвестно. Фото с места происшествия опубликовал телеграм-канал Казань News.