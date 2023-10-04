Новости Казани
· Полина Модестова

Станут ежедневными: количество рейсов между Ташкентом и Казанью может вырасти

Рейсы между Ташкентом и Казанью могут стать ежедневными в 2024 году
Станут ежедневными: количество рейсов между Ташкентом и Казанью может вырасти

pixabay

Подписаться в Telegram

Заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев предложил увеличить количество авиарейсов из Ташкента в Казань. Спикер, выступая на панельной сессии III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, заявил, что сейчас выполняется всего два рейса, но в планах, чтобы в течение шести месяцев их количество выросло до семи, чтобы рейсы стали ежедневными.

Он также отметил, что есть заинтересованность и в увеличении количества авиарейсов в Казани из Самарканда и Ферганы. На данный момент помимо двух рейсов в неделю из Казани в Ташкент, по среда и воскресеньям из столицы РТ самолеты летают в Фергану, а также выполняется один рейс в Самарканд. С контя октября же их уже будет два.

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ подчеркнул, что количество рейсов необходимо увеличивать, передает «Татар-информ».

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Гид по скидкам Казани

день назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

обработка горячим туманом от тараканов

Новости Казани

день назад

Имеют право на благополучную окружающую среду: жители Татарстана обратились к Минниханову из-за вони

Новости Татарстана

день назад

Выходят даже к деревне: в Татарстане отменили гонки по бездорожью из-за огромного количества медведей

сварка оптики цена за волокно в Москве

Новости Татарстана

день назад

Для каждой отрасли определяется отдельно: стало известно, как жителю РТ получить звание ветерана труда

Новости Татарстана

день назад

Провели анализ аварийности: в Челнах уберут разворот в сторону Уфы

Новости Татарстана

день назад

В финал прошли 50 претендентов: уроженка Татарстана стала одной из финалисток «Мисс Россия-2023»

Новости Татарстана

день назад

Необходимо ограничить высказывания на тему СВО: депутат Госсовета РТ высказался о заявлении «народного избранника»
Лонгриды
день назад

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Новости Казани

39 минут назад

С инициативой никто не обращался: в Казани не планируют называть улицу в честь Жириновского

Гид по скидкам Казани

день назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

Новости Казани

59 минут назад

Всем оказана помощь: в Казани за сутки сбили трех детей и пенсионерку

Новости Татарстана

час назад

Позволит вести единую базу данных: платформу для топливных карт Университета Иннополис испытали на АЗС
Станут ежедневными: количество рейсов между Ташкентом и Казанью может вырасти
Новости Казани
24 минуты назад

Станут ежедневными: количество рейсов между Ташкентом и Казанью может вырасти

Новости Казани

час назад

Не повезло со старшей по дому: в Казани появится парк имени Айрата Хайруллина

Новости Татарстана

час назад

Принимает участие в форуме: глава РТ обсудил с вице-премьером Узбекистана совместные проекты

Новости Татарстана

2 часа назад

Обусловлен восстановление рынка: прогнозируется рост потребления полимеров в России
«Вот откуда все ваши кариесы»: казанский стоматолог высказался о проблемах россиян
Интересное в Казани
6 дней назад

«Вот откуда все ваши кариесы»: казанский стоматолог высказался о проблемах россиян