Станут ежедневными: количество рейсов между Ташкентом и Казанью может вырасти

Рейсы между Ташкентом и Казанью могут стать ежедневными в 2024 году

Заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев предложил увеличить количество авиарейсов из Ташкента в Казань. Спикер, выступая на панельной сессии III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, заявил, что сейчас выполняется всего два рейса, но в планах, чтобы в течение шести месяцев их количество выросло до семи, чтобы рейсы стали ежедневными.

Он также отметил, что есть заинтересованность и в увеличении количества авиарейсов в Казани из Самарканда и Ферганы. На данный момент помимо двух рейсов в неделю из Казани в Ташкент, по среда и воскресеньям из столицы РТ самолеты летают в Фергану, а также выполняется один рейс в Самарканд. С контя октября же их уже будет два.

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ подчеркнул, что количество рейсов необходимо увеличивать, передает «Татар-информ».