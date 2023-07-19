«Станет новым уютным местом»: в Казани приступили к благоустройству бульвара на Заре

На улице Заря в Казани приступили к работам по благоустройству бульвара

В Советском районе Казани на улице Заря будет благоустроен бульвар. Известно, что в нем планируют построить спортивную и детскую площадки, а также проложить тротуары из брусчатки и установить скамейки с урнами. Будет подключено освещение.

Работы по благоустройству выполняют одновременно с обновлением комплекса дворов по нескольким улицам - Заря, 8 марта и Сибирский тракт.

После строительства бульвара зеленая зона, расположенная вблизи железнодорожных путей, станет новым уютным местом в Советском районе Казани, отмечают в администрации города.