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· Полина Модестова

Станет новым депутатом: бизнесмен Марсель Тухватуллин займет место Руслана Нигматуллина

Новым депутатом горсовета Челнов будет бизнесмен Марсель Тухватуллин
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В пресс-службе Партии Роста сообщили, что новым депутатом горсовета Набережных Челнов станет член Партии Роста директор компании "Приборкам" Марсель Тухватуллин. Он займет освободившееся после ухода Руслана Нигматуллина место в Госсовете РТ.

Как рассказал сам Нигматуллин, Тухватуллин принимал активное участие в жизни города, оказывал поддержку больницам, школам и другим соцучреждения, а его компания "Приборкам" занимается поставками автомобильного электрооборудования по всей России и по странам ближнего и дальнего зарубежья. Помимо этого, новый депутат горсовета является совладельцем загородного ресторана Байрам.

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