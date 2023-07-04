Станет новым депутатом: бизнесмен Марсель Тухватуллин займет место Руслана Нигматуллина

Новым депутатом горсовета Челнов будет бизнесмен Марсель Тухватуллин

В пресс-службе Партии Роста сообщили, что новым депутатом горсовета Набережных Челнов станет член Партии Роста директор компании "Приборкам" Марсель Тухватуллин. Он займет освободившееся после ухода Руслана Нигматуллина место в Госсовете РТ.

Как рассказал сам Нигматуллин, Тухватуллин принимал активное участие в жизни города, оказывал поддержку больницам, школам и другим соцучреждения, а его компания "Приборкам" занимается поставками автомобильного электрооборудования по всей России и по странам ближнего и дальнего зарубежья. Помимо этого, новый депутат горсовета является совладельцем загородного ресторана Байрам.