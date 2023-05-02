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Стало известно, сколько ветеранов Великой Отечественной войны сейчас живут в Татарстане

В Татарстане назвали число проживающих сейчас ветеранов Великой Отечественной войны
Стало известно, сколько ветеранов Великой Отечественной войны сейчас живут в Татарстане

Фото: открытые источники

В Татарстане названо число проживающих в регионе сейчас ветеранов ВОВ. Таковых жителей в регионе насчитали 14 277 человек. Об этом проинформировала глава Минтруда, занятости и соцзащиты республики Эльмира Зарипова.

"Количество ветеранов Великой Отечественной войны за последние пять лет снизилось более чем в три раза", – отметила Зарипова.

По ее данным, в 2018 году в РТ жил 46 381 ветеран Великой Отечественной. На 25 апреля текущего года насчитали 59 инвалидов и 172 участников ВОВ и 68 участников, которые не входили в состав действующей армии.

В Татарстане сейчас живут 95 человек, которые имеют знак "Жителю блокадного Ленинграда", 102 бывших несовершеннолетних узника концентрационных лагерей, 10 218 тружеников тыла, 1614 - инвалидов и участников войны, 1949 граждан, которые относятся к нескольким из перечисленных ветеранских категорий.

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