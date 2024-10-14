Стало известно, как будут работать соцучреждения с 21 октября

Каникулы в школах Казани будут в период с 21 по 29 октября 2024 года.

Детсады будут открыты в формате дежурных групп.

Кроме того, на следующей неделе будет на время остановлена работа учреждения молодежной политики и допобразования, спортшколы, ДК, муниципальных библиотек и музеев, в частности музея-заповедника Казанский Кремль и Национальной библиотеки Татарстана.

Глава Казани Ильсур Метшин сообщил, что летом Минниханов подписал указ о выходных для государственных служащих, также были даны советы руководителям предприятий и перенесены каникулы в школах.

Ранее мы писали о том, что футбольный клуб «Сокол» из Казани ищет таролога за 300 тысяч для помощи команде. Специалист должен иметь опыт работы, а именно владеть картами Таро, знать основы астрологии и нумерологии... Обязанности.