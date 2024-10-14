Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Стало известно, как будут работать соцучреждения с 21 октября

Детсады будут открыты в формате дежурных групп

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

Каникулы в школах Казани будут в период с 21 по 29 октября 2024 года.

Детсады будут открыты в формате дежурных групп.

Кроме того, на следующей неделе будет на время остановлена работа учреждения молодежной политики и допобразования, спортшколы, ДК, муниципальных библиотек и музеев, в частности музея-заповедника Казанский Кремль и Национальной библиотеки Татарстана.

Глава Казани Ильсур Метшин сообщил, что летом Минниханов подписал указ о выходных для государственных служащих, также были даны советы руководителям предприятий и перенесены каникулы в школах.

Ранее мы писали о том, что футбольный клуб «Сокол» из Казани ищет таролога за 300 тысяч для помощи команде. Специалист должен иметь опыт работы, а именно владеть картами Таро, знать основы астрологии и нумерологии... Обязанности.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

«Всё время на больничном»: как казанцам наладит...
Новости Татарстана
5 часов назад

«Всё время на больничном»: как казанцам наладить иммунитет. Советы нутрициолога

Новости Казани

23 часа назад

В Казани легковушка насмерть сбила 85-летнюю пенсионерку

Интересное в Казани

день назад

Без зуба и жизнь не та: 5 проблем со здоровьем, которые может вызвать отсутствие зуба

санэпидемстанция москва уничтожение тараканов в квартире

Новости Татарстана

20 часов назад

На автодороге Казань — Оренбург в ДТП погибла автоледи

Новости России

3 дня назад

Домклик впервые исследовал спрос на краткосрочную аренду

ремонт напольных весов тефаль в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Казани появится новый музыкальный фонтан на озере Кабан

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается похолодание до -11 градусов

Новости Казани

5 часов назад

Скандальный ректор КНИТУ-КАИ Алибаев может уйти с поста

Новости Казани

день назад

В Казани парень порезал бывшую девушку в примерочной ТЦ из-за 15 тысяч рублей

Новости Казани

день назад

Телеведущая из Казани победила на конкурсе «Миссис Россия International 2024»
Новости Казани
час назад

Стало известно, как будут работать соцучреждения с 21 октября

Детсады будут открыты в формате дежурных групп

Новости Татарстана

2 часа назад

билайн приглашает проверить свои знания о борьбе с телефонными мошенниками на «Цифровом Диктанте»

Интересное в Казани

5 часов назад

Скрытая угроза: что нужно знать о кисте зуба и как её вылечить

Новости Татарстана

3 часа назад

Появились подробности ДТП с водителем, которого зажало между 2 фур

Новости Татарстана

3 часа назад

Волго-Вятский банк Сбербанка установил более 100 тыс. терминалов с функцией оплаты улыбкой
В Татарстане водителя зажало между 2 фур
Новости Татарстана
4 часа назад

В Татарстане водителя зажало между 2 фур

Новости Казани

4 часа назад

Футбольный клуб «Сокол» из Казани ищет гадалку

Новости Казани

5 часов назад

В Казани изменят 7 автобусных маршрутов

Новости Татарстана

5 часов назад

АО «Транснефть – Прикамье» выполнило диагностику более 5,4 тыс. км трубопроводов за 9 месяцев 2024 года
Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой о...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой осенью в Казани