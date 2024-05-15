Стали известны послы Игр БРИКС в Казани

Серебряный медалист Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина и двукратный чемпион России по футболу Гекдениз Карадениз были назначены послами Игр БРИКС, по информации пресс-службы мероприятия.

Соревнования БРИКС будут проводиться в Казани с 11 по 24 июня.

Батыршина, также серебряный призер Олимпиады 1996 года, пятикратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы.

Карадениз дважды завоевывал чемпионский титул России с казанским "Рубином" (2008, 2009), а также стал обладателем Кубка (2010), Суперкубка (2010, 2012) и бронзовым призером Чемпионата страны (2010). В настоящее время турок возглавляет команду "Рубин-2".