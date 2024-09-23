Стали известны детали смерти 13-летнего мальчика

Марат Фахрутдинов, отец 13-летнего мальчика, погибшего на квадроцикле, заявил, что сам отправил сына за бензином на АЗС, расположенную в 18-20 километрах от их дома. Однако, по словам Фахрутдинова, именно действия инспекторов ГАИ стали причиной трагедии.

"Я отправил сына за бензином, потому что сам был занят. Но гаишники, как будто специально поджидали его, не дали уехать в лес, а затем срезали дорогу и начали преследовать, как будто за каким-то преступником. Мой сын был просто мальчишкой! Мне тяжело об этом говорить", - с горечью сказал Марат Фахрутдинов.

Он подчеркнул, что пока не определился с правовой позицией, но уверен, что инспекторы ГАИ должны понести наказание за свои действия. Видео с места трагедии опубликовали в тг-канале "Злой Казанец".