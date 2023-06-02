Сразу на двух заводах: в Набережных Чернах на заводах "КАМАЗа" сменилось руководство

В Республике Татарстан на двух заводах «КАМАЗа» с 1 июня назначили новых директоров

На двух заводах "КАМАЗа" и в Комитете развития производственной системы с 1 июня 2023 года поменялись директора, о чем сообщает протал "Вести КАМАЗА".

Сергей Кленько, который ранее возглавлял кузнечный завод, теперь является руководителем прессово-рамного. Управлял камазовской кузницей он не долго - меньше год, с августа 2022. Сергей Кленько обучался в ИНЭКА по специальности "Машины и обработка металлов давления", а также проходил практику на ПРЗ и на кузнечном заводе - штамповщиком и кузнецом.

До вчерашнего дня руководивший деятельностью ПРЗ Сергей Птичкин занял должность консультанта заместителя генерального директора "КАМАЗа" по УПОРиКУ. А вот кресло директора кузнечного завода досталось Игорю Малясеву, который до этого возглавлял КРПС. Масялев работал на автомобильном заводе "КАМАЗа" с первого курса академии, а с дипломом на руках стал подниматься до замначальника цеха сборки мелкосерийных партий автомобилей.