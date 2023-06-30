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"Спортвечеринка под хаус-музыку": в Казани завтра все желающие смогут посетить необычную тренировку

На улице Баумана в Казани 1 июля пройдет спортвечеринка под хаус-музыку
"Спортвечеринка под хаус-музыку": в Казани завтра все желающие смогут посетить необычную тренировку

Мэрия Казани (Марат Мугинов)

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В Казани на улице Баумана завтра, 1 июля, пройдет спортивная вечеринка "Станция "Динамика". Проведут ее под ритмы хаус-музыки. Тренировка будет направлена на силу и выносливость, покажут также упражнения на растяжку.

Первое занятие начнется в 13:00, а второе - в 14:00. Желающие присоединиться к тренировкам могут подойти на площадку, расположенную рядом с Академией наук РТ. Для участия необходима регистрация по ссылке.

На занятия рекомендуют принести коврик для йоги, если есть, головной убор и воду.

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