"Спортвечеринка под хаус-музыку": в Казани завтра все желающие смогут посетить необычную тренировку

На улице Баумана в Казани 1 июля пройдет спортвечеринка под хаус-музыку

В Казани на улице Баумана завтра, 1 июля, пройдет спортивная вечеринка "Станция "Динамика". Проведут ее под ритмы хаус-музыки. Тренировка будет направлена на силу и выносливость, покажут также упражнения на растяжку.

Первое занятие начнется в 13:00, а второе - в 14:00. Желающие присоединиться к тренировкам могут подойти на площадку, расположенную рядом с Академией наук РТ. Для участия необходима регистрация по ссылке.

На занятия рекомендуют принести коврик для йоги, если есть, головной убор и воду.